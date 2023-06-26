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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين بحوزتهما كيلو و300 جرام حشيش بالبساتين

المتهمين
المتهمين
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ألقت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كيلو و300 جرام حشيش حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

القبض على شخصان بحوزتهما كيلو و300 جرام حشيش بالبساتين البساتين