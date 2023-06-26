كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر بالمرج

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر بمنطقة المرج، وتم ضبط المتهم.

بلاغ بوصول جثة

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

اعترافات المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه وراء إرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.