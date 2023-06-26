وكيل صحة مطروح يتابع أعمال الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية.

وتابع "سالم"، الإجراءات الوقائية والاحترازية والخدمات الطبية المقدمة بالمنفذ مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، وتأكد من مدى جاهزية المنفذ وتوافر القوى البشرية وجميع مستلزمات التشغيل، وتذليل كافة المعوقات وتعزيز القوى البشرية ودعم المنفذ بالمستلزمات اللازمة والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى اسقبال القادمين، كما تم استعراض مؤشرات العمل ومراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار المرور والمتابعة على جميع منافذ الحجر الصحى بالمحافظة؛ وفقاً وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى ضوء استقبالها ضيوف المحافظة خلال فترة الإجازات الصيفية وضمان تقديم خدماتها لكافة القادمين والمغادرين من البلاد المصريين وغيرهم.