باكستان تفكك شبكات لتهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية

أعلنت وكالة التحقيق الفيدرالية في باكستان عن نجاحها في تفكيك ست شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضحت مصادر الوكالة أنها تجري تحقيقات مكثفة في حادث وفاة عدد من الباكستانيين إثر غرق مركب للمهاجرين انطلق من ليبيا نحو إيطاليا الأسبوع الماضي، وأنها تمكنت من اعتقال قائد شبكة لتهريب البشر، وهو سعيد سونيارا، الذي يدير الشبكة بمساعدة نجليه، أحدهما يُقيم في إيطاليا.

وأضافت أن الوكالة استعانت بالمعلومات التي قدمتها عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر غرق المركب، واستنادًا على البلاغات التي سجلتها العائلات لدى الشرطة تم التوصل إلى ست شبكات محلية متورطة في تهريب الباكستانيين إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مؤكدة أنه يتم مواصلة التحقيق مع المعتقلين من عناصر الشبكات المذكورة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مصرع ما لا يقل عن 67 باكستانيًا كانوا على متن المركب المنكوب الذي غرق قبالة سواحل اليونان، وكان يقل مهاجرين غير شرعيين من دول مختلفة.