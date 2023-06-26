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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان وكازاخستان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتفقت باكستان وكازاخستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة،وذلك على أساس مبادئ التعاون والثقة والتفاهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمشاورات السياسية الثنائية الذي انعقد اليوم في العاصمة آستانا،على مستوى الوفود برئاسة الوكيل المساعد بوزارة الخارجية الباكستانية عدنان شاه، ونائب وزير خارجية كازاخستان كانات ثميت.
وناقش الجانبان جوانب العلاقات الثنائية كافة،وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات المنفعة الثنائية لاسيما التجارة والاقتصاد والدفاع والطاقة والروابط الشعبية والتعليم والتكنولوجيا.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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