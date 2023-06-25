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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

علي الحجار عن أزمة مشروع 100 سنة غناء: أتمنى ألا نصل للقضاء

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار
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أكد الفنان علي الحجار، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلا: "الصياغة لهذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني انه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه واقوله أنت عارف أن ده مشروعي".

وأوضح علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الاساتذة إلا بعد اعلان في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن خالد داغر كلمه وقالي تعالى نتفاهم مضيفا: "خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لا يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا".

وتابع: "حلمي كان الدولة تنفذه المشروع لان مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الاعلان عن مشروع الاساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي"، معبرا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.

الفنان على الحجار مدحت صالح