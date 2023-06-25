ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن عمق العلاقات المصرية الهندية على مدار التاريخ.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية وراسخة عبر العصور.

وأضاف أن جميع المواد التي استخدمها القدماء المصريين في تحنيط المومياوات والحفاظ على الآثار المصرية القديمة كانت مستوردة من الهند.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الهندية إيجابية وممتدة منذ عهد الفراعنة، لافتًا إلى أن هناك تواصلا بين البلدين من النواحي الأمنية والعسكرية.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر والهند تسعيان لتحقيق حرية الملاحة الدولية باعتبار أن مصر دولة حاكمة في حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وصولًا للمنتجات والسلع الهندية إلى الدول الأوروبية.

السفير محمد حجازي وزير الخارجية العلاقات المصرية الهندية القدماء المصريين تحنيط المومياوات