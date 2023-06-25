مصرع وإصابة 14 شخص في حادث تصادم بطريق جبل الزيت بالغردقة

لقي ظهر اليوم الأحد، 3 أشخاص مصرعهما وأصيب 11 أخرين بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري نقل " مقطور" بطريق جبل الزيت شمال مدينة الغردقة.

وأكدت مصادر أمنية، أن الميكروباص أصدم بالسيارة النقل من الخلف، مشيرا الي ان السيارة الميكروباص كانت متجهه الي محافظة القاهرة.

وأضاف أنه على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتم نقل المصابين الي أقرب مستشفي لمكان الحادث، وجاري عمل الاسعافات الأولية للمصابين، وجري التحفظ علي الجثث الثلاثة داخل ثلاجة حفظ النوتي بمستشفي الغردقة العام.

تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.