موقف الزناري من الاستمرار مع الزمالك بالموسم الجديد

تدرس لجنة الكرة بالزمالك بالتنسيق مع المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو، استمرار مصطفي الزناري مدافع الفريق مع الفارس الأبيض بالموسم الجديد .

ظهر الزناري بمستوي مميز مؤخرا جعله ينال ثقة الجهاز الفنى، خاصة وأنه يشارك أساسيا حاليا في ظل إصابة محمود حمدي الونش، وتواجد حسام عبدالمجيد مع المنتخب الأوليمبي .

يستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا .