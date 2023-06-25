الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 2220 جنيه

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية اليوم الأحد، منذ ختام تعاملات أمس السبت، وذلك علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 ثباتا عند 2220 للبيع و2240 جنيه للشراء، وعيار 24 عند 2537 جنيه للبيع و2560 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1903 جنيه للبيع و1920 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 1480 جنيه للبيع و1493 جنيه للشراء.

وسجلت أونصة الذهب نحو 78.91 ألف جنيه للبيع و79.62 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 2.537 مليون جنيه للشراء و2.56 مليون جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.76 ألف جنيه للبيع و79.62 ألف جنيه للشراء.