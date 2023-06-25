بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. الداخلية تكثف من خدماتها المرورية على الطرق السريعة والساحلية.. فيديو

قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على الطرق حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت الإدارة العامة فى بيان لها، عن تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها، مع تكثيف الارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى انتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة.

وأضافت: يتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.



وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى تنفيذًا للخطط المرورية التي اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.. ونظرًا لما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع ‏بشواطئها مُستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة.

https://youtu.be/BhC8q1uGLJo

تكثيف أمني

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