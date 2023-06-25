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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصادر عسكرية بالكونغو الديمقراطية: العثور على رُفات 15 شخصا بإقليم كيفو الشمالي

جيش الكونغو الديمقراطية
جيش الكونغو الديمقراطية
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 أفادت مصادر عسكرية كونغولية بأن دورية تابعة لجيش الكونغو الديمقراطية عثرت على رُفات 15 شخصا بالقرب من بلدة "تينامبو" التابعة لمدينة "بيني" بإقليم كيفو الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت المصادر العسكرية - وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد - أن هؤلاء الضحايا قُتلوا على الأرجح على يد مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يزعم تنظيم "داعش" الإرهابي أنها فرعه في منطقة وسط إفريقيا، مضيفة أنه "بينما كانت عناصر من القوات المسلحة الكونغولية تقوم بدورية في منطقتي "أبتينا" و"كينجيلي" اكتشفت رُفات هؤلاء الضحايا بالقرب من بلدة تينامبو".
وتوجهت السلطات الإدارية والعسكرية، يرافقها عدد من المواطنين إلى موقع الرُفات، فيما قام أعضاء من لجنة الصليب الأحمر بدفن رفات الضحايا.
ومن جهته، رجح المتحدث العسكري باسم عمليات "سكولا 1"، التابعة للجيش الكونغولي، أنتوني موالوشاي أن الضحايا من المدنيين وقتلوا قبل نحو ثلاثة أشهر على أيدي عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" بعد اختطافهم.
تجدر الإشارة إلى أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم بالأسلحة النارية والبيضاء شنته مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" على إحدى القرى التابعة لمدينة "بيني" بإقليم كيفو الشمالي مطلع الشهر الجاري.

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