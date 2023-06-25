غموض موقف سيف جعفر مع الزمالك بعد غيابه لليوم الثاني على التوالي

واصل سيف فاروق جعفر، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الغياب عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي.

وتسود حال من الغموض حول موقف استمرار اللاعب مع الزمالك، بعد التأكد من توقيعه لبيراميدز، قبل التوصل لاتفاق مع إدارة الأبيض لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم قادمة.

وعقد سيف جعفر، جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادي، خلال الأيام القليلة الماضية، واتفقا على تجديد التعاقد لمدة 4 مواسم قادمة، ولكن دون أن يقوم اللاعب بالتوقيع على العقود، معللًا ذلك برغبته في وجود والدته.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، أزمة جديدة داخل جدران نادي الزمالك، بعد رفض لاعبي الفريق خوض المران الصباحي بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وحضر لاعبو الزمالك، إلى النادي قبل انطلاق المران الصباحي، ورفضوا خوض التدريبات، بعد علمهم باستمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية، على الرغم من وعد إدارة الأبيض بصرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وحضر أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية، إلى النادي فور علمه بالأزمة، ووعدهم بحل أزمة المستحقات المتأخرة، على أن يتم تأجيل المران لعصر اليوم.

وأكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.