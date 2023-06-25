خادم الحرمين يوجه باستضافة 2000 حاج من ذوي شهداء "عاصفة الحزم"

الأحد 25/يونيو/2023 - 01:59 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصفة الحزم من أبناء المملكة، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الاستضافة تأتي تقديرًا من القيادة لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن الدين والأوطان، مبينًا أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي جهزت كافة الاستعدادات لاستضافة هؤلاء الحجاج المشمولين بتجهيز مقار لهم، وكذلك المخيمات بمنطقة المشاعر المقدسة، كما أعدت خطة استراتيجية بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة، وتوفير كافة الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضح أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف بهذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم، حيث بلغ إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجًا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.