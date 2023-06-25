ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير وتنفيذ 269 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2613) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (25) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (269) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

