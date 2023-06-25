سوريا ولبنان يبحثان سبل تعزيز التعاون لعودة المهجرين

الأحد 25/يونيو/2023 - 01:30 م

بحث وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة المهجرين إلى وطنهم.

وقال وزير الداخلية السوري، خلال اللقاء اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية، إن سوريا قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة (المهجرين) إلى وطنهم، وكذلك معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.

من جهته، أشار الوزير اللبناني شرف الدين،إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقًا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، بغية تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجرين.