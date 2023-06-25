استمرار فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الأحد، الوحدات المحلية بالتوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية وطرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية و البيئية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتواصل الوحدات المحلية فتح منافذ اللحوم ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، حيث يتم ذبح جميع اللحوم داخل المجازر و تحت إشراف الطب البيطري ، ففى بنى مزار، تم فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة فى قريتى أبو جرج وصندفا، وفى مجلس قروى الحسينية تم افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة إلى منفذين سابقين، وفى مركز مطاى تم فتح منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ومنبال وحلوة، أما فى سمالوط تم فتح منفذين جديدين بحى شمال المدينة والآخر فى قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية و دواجن في تلك المنافذ وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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