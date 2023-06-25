الثانوية العامة 2023.. انتشار مكثف لقوات أمن الأقصر لتأمين اللجان "صور"

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، تأمينها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، وذلك أثناء أداء الطلاب لمادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم الأحد، حيث يؤدى 7550 طالبا وطالبة بمحافظة الأقصر، امتحانات الثانوية العامة هذا العام، في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير الأمن، خطة تشمل تأمين جميع المدارس الحكومية والخاصة أثناء الامتحانات، من خلال عدة محاور رئيسية تضمنت شن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية في أوقات الذروة.

كما تضمنت خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، كما تضمنت الخطة، توسيع دائرة الاشتباه في محيط المدارس الحكومية والخاصة وإبراز دور رجال مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة، وخاصة أمام مدارس الفتيات لمنع أي حالات تعرض للإناث وضبط مرتكبيها على الفور.

وقامت قيادات مديرية أمن الأقصر، بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

ورصدت "البوابة نيوز" تطبيق الخطة الأمنية بعدد من لجان مركز إسنا جنوب الأقصر، والذي تضمن 7 لجان لأداء امتحانات الثانوية العامة، وهي مدارس (إسنا الثانوية بنين، وإسنا الثانوية بنات، وكيمان المطاعنة، ومدرسة فاطمة الزهراء المشتركة، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، ومدرسة إسنا الإعدادية بنات، ومدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات)، والتي تم تجهيزها لاستقبال 2700 طالب وطالبة على مستوى مدينة إسنا.

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