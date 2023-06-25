وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات الثانوية بالسويس

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم غرفة عمليات الوزارة لإمتحانات الثانوية العامة، بمحافظة السويس، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

وخلال ترأس الوزير لغرفة عمليات السويس تلقى بلاغا من مسؤول غرفة العمليات المركزية عبر الفيديو كونفراس يفيد ضبط 3 حالات غش احداها في الشرقية وحالتين في الدقهلية، بلجنة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، وجرى تحرير محاضر غش لهم، ووجه الوزير باحالة المسؤولين في تلك اللجان للنيابة العامة لتقصيرهم في مهام عملهم.

أكد الدكتور رضا حجازى ، انه لا يسمح لأي طالب اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، ومن يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمسؤولية القانونية فضلا عن إلغاء الامتحان، جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير العملية الامتحانية التي تجرى داخل 15 لجنة عامة.

وأكد الوزير أن التربية والتعليم حريصة على تحقيق العدالة ومكافحة الغش بشتى صوره لان كل من يصل بالغش لن ينجح في حياته، لافتا أن امتحانات الثانوية العامة بدأت هذا العام هادئة، دون هلع وخوف واختارت الوزارة بدء الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع لإزالة الرهبة من نفوس الطلاب مع بداية الامتحانات.

وأكد أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، مع الحرص على أن يأخذ كل طالب حقه، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

وقال اللواء صقر إن المحافظة حريصة على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مع حملات تطهير وتعقيم اللجان مرتين قبل وبعد انتهاء الامتحانات.