السيطرة على حريق في مزرعة بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية صباح اليوم الأحد، على حريق اندلع بمزرعة دواجن بقرية شرارة التابعة لمركز شرطة الحسينية، فيما أصيب عاملان باختناق خلال عملية الإطفاء.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بمزرعة دواجن بقرية شرارة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده للأماكن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثانى من المزرعة وأسفر عن إصابة عاملين باختناق وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.