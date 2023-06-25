فى ذكرى ميلاده.. محرم فؤاد من مطرب موالد وأفراح إلى ضربة البداية مع السندريلا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، والذى قدم للجمهور المصرى والعربى خلال مشواره الفنى، حاله إبداعية وطربية فى عالم الغناء والتلحين، إلى جانب التمثيل من خلال تقديم الأعمال السينمائية.

وإليكم فى السطور التالية أبرز محطات مطرب القلوب محرم فؤاد..

البداية المبكرة



ظهرت عليه منذ الطفولة موهبة الغناء، ولكن والده رفض أن يسلك هذا الطريق، وبعد وفاة والده فى عمر مبكر نصحه المقربون من استغلال موهبته فى الغناء، وبدأ فى الغناء فى الأفراح والموالد الشعبيه، وحقق نجاحاً كبيراً ولاقى قبولاً كبيراً، ثم قدم فى إختبارات الإذاعه المصرية وتم قبوله فيها .

محرم والسندريلا أولى التجارب السينمائية

تعرف على المخرج هنرى بركات وكانت بداية الإنطلاقة بإسناد دور البطولة فى فيلم "حسن ونعيمة"، مع الوجه الجديد آنذاك سعاد حسنى، ليحقق كلاهما النجاح الكبير سويا فى عالم السينما، لتتوالى عليه العروض السينمائية فى العام التالى بفيلمى "لحسن السعادة" ، "وداعاً يا حب"، ليحقق فى السينما رصيد أفلام وصل إلى ١٣ فيلماً.

ولم يكتف بالسينما فقط بل قدم للمسرح أيضاً عملين غنائيين، هم مسرحية "دنيا البيانولا" ، "والقشاط" .

متعدد المواهب

يعد محرم فؤاد من الفنانين القلائل الذى يستحق لقب فنان شامل، فهو فى مجال الطرب لم يكتف بالغناء، بل لحن أيضاً الكثير من الأعمال له ولغيره، إلى جانب مجال التمثيل والذى حقق فيه نجاحاً كبيراً، وكعادته لم يكتف بل أقدم على خطوة التأليف حيث كتب فيلم "ولدت من جديد" ، وأيضاً شارك بالإنتاج فى أفلام "عشاق الحياه" ، "الملكة وأنا" .

أبرز الأعمال

قدم محرم فؤاد الكثير من التنوع فى عالم الفن فأبرز أغانية "رمش عينه" ، " تعب القلوب" ، "ندم" ، "خمسه سياحه" ، "يا واحشنى" ، والأفلام "حسن ونعيمة" ، "عتاب" ، "الملكة وأنا" ، "حكاية غرام" ، "من غير ميعاد" .