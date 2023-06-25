الثانوية العامة 2023.. تعليم البحيرة: انتظام امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، سير أعمال امتحانات الطلاب من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، حرصًا على تأمين انتظام سير العملية الامتحانية وضمان دخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية بدون أي مشاكل أو عقبات.

ويؤدي حاليًا عدد 26809 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم و 2386 طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة امتحان الكيمياء، بينما يؤدي 8896 طالب وطالبة امتحان الجغرافيا أمام 115 لجنة تابعة لـ18 إدارة تعليمية، وذلك خلال فترة تستمر لمدة 3 ساعات، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 12 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، وأشار إلى أن جميع الإجراءات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تم تنفيذها بالفعل، وتم التأكد من جاهزية كافة اللجان والمقار والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023.