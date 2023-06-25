أمام العدالة| الحكم على متهمي «أحداث شغب السلام» ومحاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على متهمي أحداث الشغب بمنطقة السلام ومحاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان.



- الحكم على متهمي أحداث الشغب بمنطقة السلام



تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة محاكمة 24 متهمًا في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث شغب السلام " المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

يصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، مع العلم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

- محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني العالم، جلسة محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.



وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي (19 عامًا) بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه (محمد عمر حسن) من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.