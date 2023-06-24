هبة طوجي: أتمنى إخراج فيديو كليب وفيلم وثائقي عن إليسا

قالت المطربة اللبنانية هبة طوجي إنها درست التمثيل والإخراج السينمائي في لبنان، لكنها ركزت اهتمامها في السنوات الماضية على الغناء.

أضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنها أخرجت لنفسها الكثير من الكليبات، لكن يظل الهدف الأساسي في الإخراج هو السينما، قائلة: "بيضل الهدف الأساسي هو السينما".

وتابعت: "في أصلا مشروع بالمستقبل القريب بلكي كون ورا الكاميرا وقدام الكاميرا أيضاً.. الحلم موجود وكبير للسينما".

وبسؤالها عن إمكانية إخراجها لكليبات مطربين آخرين حال تم طلب ذلك منها، فأجابت هبة طوجي: "إذا الفنان بيعنيلي وبتعجبني شخصيته والأغنية بتوحي لي بشي ما عندي مشكلة كون ورا الكاميرا واطلع النجم اللي قدامي بأحلى صورة".

وعن النجم الذي تختاره لتخرج له فيديو كليب، قالت هبة طوجي: "ممكن أخرج فيديو كليب لـ إليسا، وأحب اعمل عنها وثائقي كمان، بحس إنه يليق عليها إنه يكون في فيلم وثائقي يحكي عن مشوارها الغنائي".