الهدوء يعود إلى مدن جنوب روسيا مع استعداد مقاتلي "فاجنر" لمغادرتها

أكدت قناة "روسيا اليوم" عودة الهدوء إلى مدن جنوب روسيا، بعد الإعلان عن اتفاق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، لتهدئة الوضع المتوتر على خلفية التمرد المسلح.

وذكرت القناة أن الوضع قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف بدا يكتسب سمة الهدوء بشكل ملحوظ، لافتة إلى أنه رغم أن الطرق لا تزال مغلقة، إلا أن مقاتلي "فاجنر" يجمعون بالفعل أمتعتهم ومعداتهم استعدادا للمغادرة.

وأضافت "روسيا اليوم" أن: "مقاتلو مجموعة فاجنر العسكرية الموجودون في روستوف على نهر الدون تنفسو الصعداء، وشعروا بالارتياح عندما علموا بالاتفاقيات بين بريجوجين ولوكاشينكو".

وتابعت القناة أن مقاتلي "فاجنر" علموا بخطة خفض التصعيد عن طريق كلام سكان المنطقة حولهم، نظرا لعدم امتلاكهم هواتف محمولة. وبدأوا بالفعل في تسخين محركات دباباتهم، استعداد لمغادرة المدينة.