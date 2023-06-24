بالفيديو.. هشام ماجد يشارك جمهوره احتفاله بالفوز على شيكو

نشر الفنان هشام ماجد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له يشارك به جمهوره بالفوز على شيكو خلال مسلسل "اللعبة".



https://www.instagram.com/p/Ct4QlWxNI_Z/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

علق على الفيديو "ليلة إنتصار مهارات اللعب على مبادئ اللعب"، جاء ذلك بعد انتهاء التحديات بين وسيم الذى جسد شخصيته الفنان شيكو، ومازو الذى جسد شخصيته هشام ماجد خلال أحداث المسلسل، والذى حقق الأخير الفوز على وسيم .

اشتهر مازو خلال جولاته وتحدياته مع وسيم، بأنه ليس لديه مبادئ ويبرر أى شيئ فى مقابل المكسب، عكس شخصية وسيم التى كانت تملك بعض المبادئ طوال جولات التحدى.

المسلسل بطولة هشام ماجد، شيكو، سامى مغاورى، مى كساب، أحمد فتحى، عارفه عبد الرسول والإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم "تسليم أهالى" ، بطولة هشام ماجد، دنيا سمير غانم، بيومى فؤاد، عبدالله مشرف والإخراج خالد الحلفاوى.