داليا عبد الرحيم: "البوابة نيوز" تثمن دور الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسية

أكدت الدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز، أن مؤسسة البوابة نيوز تعمل علي فتح النقاش حول الحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤية الحوار وفتح مجال لاستضافة كافة الآراء.



وتابعت عبد الرحيم خلال افتتاحها ندوة البوابة نيوز والتى استضافت باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني أن هدف ندوة اليوم هو سماع وجهة النظر في كافة القضايا وكيف تعمل كتلة الحوار وأهدافها ولماذا تواجدت.

وأكدت أنها تتابع عن كثب ما يدور في جلسات الحوار الوطني والقضايا التي تتناقش فيها، مشيرة إلى أن الحوار الوطني مهم للغاية في فتح المجال العام.

وثمنت عبد الرحيم دور الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسية مؤكدًة أن جدوى الحوار الوطني مهم للغاية في الوصول إلى حلول قوية في قضايا تواجه المجتمع.