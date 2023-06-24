تعرف على المقابل المالي لعقد حسين الشحات مع الأهلي

أنهى النادي الأهلي ملف تجديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم في انتظار الإعلان الرسمي.

وعلمت البوابة نيوز أن الأهلي اتفق مع الشحات على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة ليستمر مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تجديد الشحات في الساعات القليلة المقبلة.

وعقد الشحات جلسة منذ قليل مع المسؤولين في الأهلي رفقة شقيقه بصفته وكيل أعماله من أجل تجديد التعاقد.

ومن المقرر أن يحصل حسين الشحات في الموسم الأول على 13 مليون جنيه، والموسم الثاني 14 مليون جنيه والموسم الثالث 15 مليون جنيه.

واتفق الطرفان على استمرار بند نسبة المشاركة في المباريات، مع حصول الشحات على عقد إعلاني بدلا من إلغاء بند نسبة المشاركة.

حسين الشحات البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من العين الإماراتي ، وخلال مسيرته مع القلعة الحمراء ولعب الشحات 172 مباراة بالقميص الأحمر سجل خلالها 39 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وفاز الشحات مع الأهلي بـ11 بطولة هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين والسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية وحقق خلالها الفريق الأحمر المركز الثالث مرتين والرابع مرة.