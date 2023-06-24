ثقافة الأقصر يحتفل بعيد الأضحى المبارك

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية تضمنت فقرة لفرقة الإنشاد الديني، ثم فقرات ترفيهية للأطفال، إلى جانب مسابقة ثقافية، وفقرات التنورة، والساحر، إضافة إلى لقاء ثقافي حول فضل الأيام العشر الأوائل من ذي للحجة.

وعقد القصر محاضرة عن "الأضحية وشروطها" تحدث خلالها الشيخ أبو الحسن مصطفى، موضحا أن من شروطها خلوها من العيوب وملكيتها للمضحي ونيته والتضحية بها في وقت محدد وغيرها من الشروط، إلى جانب تنظيم ورشة مشغولات يدوية من الكروشيه للفنانة التشكيلية أسماء أحمد.

كما شهدت فعاليات الفرع التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، محاضرة عقدتها مكتبة النمسا الثقافية بالتعاون مع إدارة منطقة الوعظ بالأقصر بعنوان "مفاهيم الحج" للشيخ محمد يوسف عمران، بينما نظم قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "العيد فرحة" للفنانة التشكيلية هبة الدالي مستخدمة ورق الكانسون والألوان، وورشة فنية بعنوان "مظاهر العيد" للفنانة التشكيلية منار سيد.