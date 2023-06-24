كأس مصر.. بواتينج وحسين فيصل يقودان هجوم سموحة أمام النجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء النجوم ، المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .

جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى : عمر صلاح.

خط الدفاع : أحمد حكم وأحمد جمال وشريف رضا وأحمد شوشه .

خط الوسط: صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيوي وأحمد مصطفى .

خط الهجوم : بواتينج وحسين فيصل .



على مقاعد البدلاء، يجلس كل من: حسين تيمور وممدوح عبدربه ومحمد الصباحي وحليمو وزياد طارق ومحمد سعيد وابوبكر ليادي وطارق علاء ويحيى ياسر.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة و النجوم ، يواجه إنبي في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .