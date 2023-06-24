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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. بواتينج وحسين فيصل يقودان هجوم سموحة أمام النجوم

تشكيل سموحة لمباراة
تشكيل سموحة لمباراة النجوم في كأس مصر
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء النجوم ، المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .
جاء تشكيل سموحة كالآتي :
حراسة المرمى : عمر صلاح.

خط الدفاع : أحمد حكم وأحمد جمال وشريف رضا وأحمد شوشه .

خط الوسط: صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيوي وأحمد مصطفى .
خط الهجوم : بواتينج وحسين فيصل .
 

على مقاعد البدلاء، يجلس كل من: حسين تيمور وممدوح عبدربه ومحمد الصباحي وحليمو وزياد طارق ومحمد سعيد وابوبكر ليادي وطارق علاء ويحيى ياسر.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة و النجوم ، يواجه إنبي في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

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