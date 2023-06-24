الداودي يعاين موقع الكورنيش الجديد غرب مدينة قنا

أجري اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه .



وأكد محافظ قنا علي ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد من خلال اقامة مرسي نيلي نموذجي للمراكب السياحية ، و ممشي ومقاعد انتظار تتماشي مع التصميم العام للكورنيش ، وجدارية فرعونية ، ومنطقة خدمات ، بما يساهم في إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد ، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل ، مشددا علي سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع .



وأضاف الداودي أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها ، لافتا إلي أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له .