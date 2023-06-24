ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الداودي يعاين موقع الكورنيش الجديد غرب مدينة قنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجري اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه .


وأكد محافظ قنا علي ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد من خلال اقامة مرسي نيلي نموذجي للمراكب السياحية ، و ممشي ومقاعد انتظار تتماشي مع التصميم العام للكورنيش ، وجدارية فرعونية ، ومنطقة خدمات ، بما يساهم في إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد ، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل ، مشددا علي سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع .


وأضاف الداودي أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها ، لافتا إلي أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له .

أشرف الداودى محافظ قنا التصميمات الهندسية التنمية العمرانية جولة تفقدية حركة السياحة