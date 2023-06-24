غدًا.. تشييع جثمان المخرج جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أعلنت نقابة المهن السينمائية أنه سيتم غداً الأحد، تشييع جثمان المخرج جميل المغازي عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، كما سيتم العزاء يوم الاثنين بدار مناسبات مسجد الشرطة .

وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعى المخرج الراحل، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بيان قالت فيه: "تنعى المخرج الكبير جميل المغازي الجنازة غداً الأحد الموافق 25/6/2023 بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر - طريق الواحات" .

وأضاف البيان : “سُيقام العزاء يوم الإثنين الموافق 26/6/2023 بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد- قاعة الوهاب” .

وكان المخرج جميل جميل المغازى قد أعلن اليوم السبت، وفاة والده المخرج التلفزيونى الكبير جميل المغازى صباح اليوم السبت.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل المغازي فى ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً، إنا لله وإنا إليه راجعون".