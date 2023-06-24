السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدر بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 29 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم الأول وشقيقه حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدري الإندازول والكيتامين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بورود معلومات له مفادها حيازة وإحراز المتهمان مواد مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وأبصرهما بالطريق العام حائزين ومحرزين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله 50 كيس بلاستيكي صغير شفاف اللون يحوي كل منهما مخدري الكيتامين والإندازول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.