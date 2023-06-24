ختام المرحلة الثانية من تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

شهد مسرح سينما هيبس ومسرح قصر ثقافة موط بمحافظة الوادي الجديد، ختام المرحلة الثانية من تدريبات مشروع ابدأ حلمك أحد المشروعات الفنية لاعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد ، باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى.

واختتم قطاع الثقافة الوادي الجديد اليوم السبت، على مسرح سينما هيبس فعاليات التدريبات العملية المكثفة من المرحلة الثانية حيث قام الفنان احمد السيد بالتدريب على الخيال والارتجال، كما ألقى المخرج أحمد طه محاضرة فى تاريخ المسرح.

وفى قصر ثقافة موط اختتم الفنان مناضل عنتر تدريبات لغة الجسد والدراما الحركية ، كما واصل الفنان ماهر الحجار تدريبات إيقاعات الجسد والارتجال.

شارك في التدريب عدد كبير من المتدربين من أبناء محافظة الوادى الجديد من الفتيات والفتيان حيث يشارك ٥٠ متدربًا من مركز الخارجة ، كما شارك عدد ٤٥ متدربًا من مركز الداخلة، وسوف تستأنف التدريبات عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى استعداد لمشروع التخرج .