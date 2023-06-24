بالفيديو.. انتشار قوات "فاجنر" قُرب "فورونيج"

انتشرت قوات فاجنر، اليوم السبت، قُرب "فورونيج" التي تبعد 500 كلم عن العاصمة موسكو، حسبما أفادت فضائية الحدث العربية.

وأكد قائد مجموعة فاجنر الروسية "يفجيني بريجوجين"، صباح السبت، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو نشر على تلجرام فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحا.. المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار".

وقال بريجوجين: نحن موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف، مشيرا إلى أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة قواته، واعتبر أن ما يحدث "لا يعوق العملية الخاصة في أوكرانيا".

وطالب بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بمقابلته في المدينة، وهدد في أنه سيتوجه إلى موسكو إلى لم يحضرا للقائه.

وكان بريغوجين أكد في فيديو سابق عزمه إطاحة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان اللذين اتهمها بإعطاء الأوامر بقصف قواته وبالتضحية بعشرات آلاف الرجال في أوكرانيا.