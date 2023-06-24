اليوم.. عزاء والد الفنانة أروى جودة بالحامدية الشاذلية

أعلنت الفنانة أروى جودة أنه سيتم اليوم السبت، عزاء والدها في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

ونشرت أروى تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت فيها: “عزاء والدي المغفور إليه بإذن الله السيد يحيى أحمد قاسم جودة في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم السبت ٢٤/٦ بعد صلاة المغرب.. نسألكم و الدعاء وقراءة الفاتحة فضلاً وليس أمراً” .

وكانت الفنانة أروى جودة، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم الصلاة على جثمان والدها بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

ونشرت أروى تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها: "صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ يحيى أحمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي العزيز فضلًا وليس أمرًا".

وكانت الفنانة أروى جودة، قد أعلنت عن وفاة والدها، وذلك عبر "استوري" على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت أروى عبر حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته".

وتابعت أروى قائلة: "نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا".