مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان رياض الخولي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض ، الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل إفتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس، ويأتي التكريم تقديرا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون . عبر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم حيث قال : سعيد بتكريمي من قبل القائمين علي المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة مايثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة ، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها ، والمهرجان القومي للمسرح علي وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان ، لذا بشكر الفنان محمد رياض والقائمين علي المهرجان علي هذا التكريم . يعد الفنان رياض الخولي من أهم فناني جيله ، حيث تميز بتنوع أدواره وبأدائه المبهر في كل عمل يقدمه، وبدأ الخولي مسيرته الفنية من خلال المسرح المدرسي ، وآلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، وكان مديراً للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة ست سنوات منذ عام 2001 وحتي 2007 . وخلال مشواره الفني ألتحق الفنان رياض الخولي بفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معه في عدة أعمال منها : مسرحية ( وجهة نظر ) في دور مميز، كما شارك أيضا في مسرحية ( ماما أمريكا )، ومسلسل " يوميات ونيس " ، ومن أهم المسرحيات التي قدمها الخولي خلال مسيرته الفنية ، مسرحية " ليلة حاولت آنساها " و " تفاحة آدم " و" مين يشتري راجل " ، " عفريت لكل مواطن " ، " زوجة واحدة تكفي " . كما له العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون التي تميزت بالتنوع ومن أهمها ، في السينما ، أفلام " طيور الظلام ، و السادة رجال ، و جمال عبد الناصر ، و تمت أقواله ، و عمهم " ، أما في التلفزيون فمن أعماله مسلسل " الإختيار 2 ، شديد الخطورة ، والفتوة ، وصاحب السعادة ، وزيزينيا ، و بنت آفندينيا ، والصعود الي القلب ، و عواصف النساء، العميل 1001، وحدائق الشيطان ، وأم كلثوم ، وبوابة الحلواني ، وسمبل ، وليالي الحلمية ، السيرة الهلالية " ومؤخرا "جزيرة غمام " و"بابا المجال " .