بالصور.. متابعة تجهيزات مكتب بيانات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بعد تطويره

تفقد المهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع اليوم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حيث كان في إستقبالة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك لتقفد سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخيرة لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة وكذا تفقد سيادته ايضا مركز خدمة العملاء بوسط المدينة.

وقام بعد ذلك التوجة إلى مركز خدمة العملاء وذوي الهمم بمبنى ( الإبراهيمية قطاع وسط) الذى تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين

كما تفقد سير العمل بمركز تلقي الأعطال ومركز تحكم وسط وموزع الإبراهيمية جهد ١١ ك.ف . كما قام بزيارة لموزع الشاطبي جهد ١١ ك.ف بمنطقة وسط المدينه

وأشار المهندس إيهاب الفقي أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الإداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية و المهندسةسلوى عبد الرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع و المهندس خالد غمري – رئيس قطاعات الشئون الفنية و الأستاذ مصطفى درويش – رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكية بالشركة القابضة المهندسه أسماء بدير مدير عام جودة الخدمات والمهندس عمرو السنوسي بالشركة القابضة لكهرباء مصر



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