ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كولدير مياه يتسبب في وفاة طفلين صعقًا بالكهرباء في العياط

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة طفلين صعقاً بالكهرباء بقرية برنشت بدائرة المركز أن الطفلين تعرضا للصعق الكهربائي من كولدير مياه، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى المركزي تفيد باستقبال جثتي طفلين وادعاء تعرض لصعق كهربائي ومقيمين بقرية برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أهلية المتوفين أفادوا بتعرض المتوفين لصعق كهربائي من كولدير مياه أثناء محاولتهما الشرب ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وجرى التحفظ علي الجثتين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن المستشفى المركزي النيابة العامة تحريات المباحث تسبب في وفاة صعقا بالكهرباء صعق كهربائي لا شبهة جنائية واقعة وفاة مركز شرطة العياط مديرية امن الجيزة وفاة طفلين