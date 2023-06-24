كولدير مياه يتسبب في وفاة طفلين صعقًا بالكهرباء في العياط

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة طفلين صعقاً بالكهرباء بقرية برنشت بدائرة المركز أن الطفلين تعرضا للصعق الكهربائي من كولدير مياه، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى المركزي تفيد باستقبال جثتي طفلين وادعاء تعرض لصعق كهربائي ومقيمين بقرية برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبسؤال أهلية المتوفين أفادوا بتعرض المتوفين لصعق كهربائي من كولدير مياه أثناء محاولتهما الشرب ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وجرى التحفظ علي الجثتين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.