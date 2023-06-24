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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة بإحدى القرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تابعت  الدكتوره جيهان يسري نائب رئيس جامع الزقازيق  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق صباح اليوم السبت الموافق 24/6/2023  تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائه مركز منيا القمح ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة و ضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 14 تخصصاً طبياً في الباطنة ، المتوطنة ، القلب ، الصدر، الجراحة  ، طب الأسرة ، الرمد، الأنف والاذن ،العظام، المسالك،  الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال ، الجلدية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية  والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى المشاركسن في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.

 

التنموية الدكتورة جيهان الريف المصر القافلة التنموية الشاملة