نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة بإحدى القرى

تابعت الدكتوره جيهان يسري نائب رئيس جامع الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق صباح اليوم السبت الموافق 24/6/2023 تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة لقرية الربعمائه مركز منيا القمح ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة و ضمن خطة القطاع وجامعة الزقازيق الخدمية لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 14 تخصصاً طبياً في الباطنة ، المتوطنة ، القلب ، الصدر، الجراحة ، طب الأسرة ، الرمد، الأنف والاذن ،العظام، المسالك، الروماتيزم، المخ والأعصاب، الأطفال ، الجلدية .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تدوير المخلفات المنزلية والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى المشاركسن في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل ضمن مبادرة صنايعية مصر.