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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان يختتم زيارته لبيروت بلقاء وزير الخارجية

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
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 اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية الأسبق جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب في الوزارة، حيث جرى استعراض نتائج اللقاءات التي عقدها المبعوث الفرنسي مع مختلف الأطراف اللبنانية على مدار الأيام الثلاث الماضية.
حضر اللقاء سفيرة فرنسا بلبنان آن جريو والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي ومدير مكتب الوزير وليد حيدر والدبلوماسي يوسف جبر.
كان لودريان قد وصل إلى بيروت يوم الأربعاء الماضي في زيارته الأولى للبنان بعد تكليفه بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث التقى برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورؤساء الأحزاب وممثلي الكتل النيابية ونواب وسياسيين ودبلوماسيين.

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