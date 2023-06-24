كشف غموض واقعة سرقة مليون جنيه من أمام شقة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه، من أمام شقة بمدينة نصر، وتبين ان حارس عقار وراء إرتكاب الواقعة.

بلاغ بسرقة مليون جنيه

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم باحتفاظه بمبلغ مليون جنيه خاصين بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، و بمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.