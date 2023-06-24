التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر بالزقازيق

قررت نيابة الزقازيق، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق الحادى عشر بإحدى العقارات السكنية بالزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول "س ج إ" 23 عاما مقيمة بمنطقة الحسينية نطاق قسم أول الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة التى أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الحادى عشر بأحد الأبراج السكانية بمنطقة الحسينية نطاق قسم أول الزقازيق.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 2341 إدارى قسم اول الزقازيق لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.