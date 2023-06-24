قال الحسيني ابو قمر، نائب رئيس النادى المصري، اليوم السبت، إنه استجابة لطلب الجماهير جرى التنسيق مع القيادات الأمنية بمحافظة الاسكندرية لفتح منافذ دخول اضافية عن المنفذ المخصص خلال مباراة الفريق اليوم والمقرر لها التاسعة والنصف أمام فيوتشر فى الدور قبل النهائي لكأس الرابطة.

نائب رئيس المصري: 3 منافذ لدخول جمهور بورسعيد برج العرب

وأشار نائب رئيس المصري إلى أنه جرى الاتفاق مع القيادات الأمنية لفتح 3 منافذ دخول للجمهور تيسيرا عليهم نظرا لأعدادهم الكبيرة والتي زحفت لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة اليوم، لافتًا أن اللواء حمدي عثمان، مدير أمن النادي، سيتولى تنفيذ الاتفاق مع قيادات الاسكندرية الأمنية خلال دخول وخروج الجماهير حرصا على سلامتهم.

وأكد نائب رئيس المصري على أن القيادة التنفيذية ممثلة في المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على يسبقهم الجماهير، هم على يد واحدة دعما للفريق والجهاز الفني للعودة بفرحة الفوز.