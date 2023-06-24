غدا.. اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة

تلقى مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية تأكيدات من مجلس إدارة اتحاد الكرة بصرف دفعة من مستحقات الحكام المتأخرة غدا الأحد، قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

ويترقب مسئولو لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا عودة العمل الرسمي داخل الجبلاية غدًا الأحد للانتهاء سريع من إجراءات صرف دفعة من مستحقات الحكام.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى تحويلًا من الشركة الراعية بمبلغ مالي كبير تخطى الـ 10 ملايين جنيه، وهو ما ساهم في الانفراجة المنتظرة لأزمة تأخر صرف مستحقات الحكام والمستمرة منذ فترة.

مجلس اتحاد الكرة وعد مسئولي لجنة الحكام بصرف دفعة كبيرة من المستحقات المتأخرة للحكام بمختلف الدرجات، على أن يتم تسوية باقي المستحقات المتأخرة للحكام في فترة لاحقة بمجرد توافر سيولة جديدة في خزينة اتحاد الكرة.

وشهدت الفترة الأخيرة دعوات في أوساط الحكام لعمل وقفة احتجاجية داخل اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل، وذلك احتجاجًا على توقف صرف المستحقات المالية الخاصة بالحكام منذ فترة بمختلف الدرجات، حيث لم يتقاضى حكام الدوري الممتاز على سبيل المثال مستحقاتهم منذ الجولة الـ 14 حيث يتبقى لهم مستحقات 17 جولة كاملة لم يحصلوا عليها.