وفاة المخرج التلفزيوني جميل المغازي

أعلن المخرج جميل جميل المغازى وفاة والده المخرج التلفزيونى الكبير جميل المغازى صباح اليوم السبت.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل المغازي فى ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المخرج جميل المغازى هو أحد أهم مخرجى ومنتجى التلفزيون، شارك الإعلامى مفيد فوزى العديد من اللقاءات والسهرات التلفزيونية لكبار نجوم الفن والثقافة والمجتمع، مثل عبد الحليم حافظ، والسيدة أم كلثوم ويوسف إدريس وغيرهم.