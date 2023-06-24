التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما في حادث مروع بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما إثر أصابتهما فى انقلاب سيارة بورش بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

وفي وقت سابق، كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل الحادث المأساوى الذى أسفر عن وفاة فتاة ومصرع شاب برفقتها اثر أنقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول.

ودلت التحريات أنه اثناء سير السياره رقم “ ل و ٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة “ي ن” فتاة 29 سنة ، وبرفقتها شخص يدعى عبدالرحمن أ ع، أختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

واضافت التحريات أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من الـ200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

وتابعت التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب فيما اصيبت الفتاة بإصابات خطيرة وتم نقلها بسيارة أسعاف الى مستشفى المركز الطبى لتلقى العلاج لكنها توفيت متاثرة بإصابتها .

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفتاة وشاب كان برفقتها.

وأسفر الحادث عن مصرع الرجل، وإصابة الفتاة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية وتوفيت متاثرة باصابتها ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة