غدا.. انطلاق حملة 100 يوم صحة بقنا

استمرارًا لجهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، في تقديم أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.. أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة، غدا الأحد.

وتستمر فعاليات الحملة حتة 1 اكتوبر المقبل، وسوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح الدكتور راجي، أن هذه المبادرة تعتبر نِتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

واضاف تاوضروس، أن حملة 100 يوم صحة، تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوي ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم )، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن ).

بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

هذا وأكد الدكتور راجي تاوضروس، أن المديرية سوف تُسخر كافة امكانياتها لتنفيذ المبادرة وإنجاحها وتحقيق أعلى مستهدف من المستفيدين من خدماتها، لافتا إلي أنه سيتم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة.