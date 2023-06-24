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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق في إمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6  طوابق  بجوار مدرسة الحداد بمنطقة إمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار مدرسة الحداد بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة ب3 سيارات اطفاء واسعاف وتبين نشوب حريق بالطابق الثالث فى العقار المكون من 6 طوابق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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