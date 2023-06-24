وزارة الدفاع الروسية تحذر مقاتلي فاجنر: تم خداعكم

دعت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاجنر للتحلي بالحكمة والتواصل مع قادة الجيش، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ووجهت الدفاع الروسية رسالة لجميع مقاتلي مجموعة "فاجنر" الروسية: "تم خداعكم نحو مغامرة إجرامية".

ودعا الأمن الفيدرالي الروسي لعدم تنفيذ الأوامر الإجرامية لقايد مجموعة فاجنر بريجوجين، مشيرًا إلى أن تصريحات بريجوجين دعوة لبدء نزاع مسلح في روسيا.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين"، عن تمرد على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، بأن "يذهب حتى النهاية" وأنه "سيدمر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.